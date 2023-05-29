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Сегодня, 15:58

Райан Гарсия назвал возможного соперника

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-1) бросил вызов чемпиону WBA в суперлегком весе Роландо Ромеро (15-1).

«Ладно, Ролли, ты сам напросился. Давай сделаем это. Это за Барросо», — написал Гарсия в Twitter.

Ромеро завоевал вакантный титул WBA в суперлегком весе, спорно победив 40-летнего венесуэльца Исмаэля Барросо (24-4) техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся 13 мая в Парадайсе (США).

Гарсия в последнем поединке проиграл Джервонте Дэвису (29-0) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США).

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