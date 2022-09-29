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29 сентября, 13:25

Райан Гарсия заявил, что Джервонте Дэвис схватил его за цепь во время их конфликта в клубе

Давид Хачатрян

Непобежденный 23-летний легковес, бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0) сообщил, что чемпион WBA в легком весе Джервонте Дэвис (27-0) устроил с ним потасовку в клубе.

«Мне кажется, он [Дэвис] обиделся на меня. Он был на взводе, — сказал Гарсия в интервью TMZ. — Там было много охранников. Я понимал, что он не хотел отбирать мою цепь, просто он хочет показаться крутым. За пределами ринга ты можешь вести себя жестко. Внутри ринга все меняется. Я действую жестко только тогда, когда мне это нужно».

Дэвис в прошлом бою нокаутировал Роландо Ромеро (14-1) в шестом раунде и тем самым в третий раз защитил титул регулярного чемпиона WBA. Бой прошел 28 мая в «Барклайс-центре» в Нью-Йорке, США.

Гарсия в последнем поединке нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

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