Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 08:34

Реакция профессиональных боксеров на бой Бивола и Рамиреса

Давид Хачатрян
Telegram Новости

Многие именитые боксеры, вроде Шона Портера (31-4) и Эррола Спенса (28-0), оценили выступление чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в бою с Хильберто Рамиресом (44-1) в Twitter.

Джордж Камбосос: «Бивол — зверь!! Следующий бой должен быть против Бетербиева!! Лучшие дерутся с лучшими».

Тедди Атлас: «У Бивола есть кирпичи или блоки таланта, но что их скрепляет вместе и делает особенным, так это его ментальный подход».

Тедди Атлас: «Бивол контролирует дистанцию, обладает скоростью, точностью, терпением. Но именно благодаря своей непоколебимой психике он может победить Бетербиева».

Санни Эдвардс: «Бивол, Шакур [Стивенсон], [Девин] Хейни и [Наоя] Иноуэ — это четыре боксера, которые всегда контролируют бой от начала и до конца».

Сэм Джонс (промоутер): «Канело просто нужно оставить этот рематч и тогда он не потерпит еще одно поражение. Он не победит Бивола и через миллион лет».

Оскар Де Ла Хойя: «Поздравляю, Бивол! У тебя потрясающий талант, и я всегда уважал тебя на ринге и за его пределами. Зурдо, держи голову выше, поскольку одно поражение от лучшего не ставит на твоей карьере крест».

Эррол Спенс: «Они бросили этого парня с набитым рекордом прямо в аквариум с акулой. Лол».

Шон Портер: «Зурдо не хочет этого боя, но он ему нужен. Поэтому я не сержусь на него».

Джамел Херринг: «Я был уверен, что это будет не близкий бой. Меня удивило, как много людей были шокированы, что это был не близкий бой».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
3
Читайте также
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
NYT узнала о подготовке Киева к тотальной эвакуации населения
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
WP сообщила об отправке американских военных самолетов в сторону Ирана
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бивол: «Не хочу быть просто папой, которого дети видели только по телевизору»

Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Бивола и Бетербиева