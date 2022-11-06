Реакция профессиональных боксеров на бой Бивола и Рамиреса

Многие именитые боксеры, вроде Шона Портера (31-4) и Эррола Спенса (28-0), оценили выступление чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) в бою с Хильберто Рамиресом (44-1) в Twitter.

Джордж Камбосос: «Бивол — зверь!! Следующий бой должен быть против Бетербиева!! Лучшие дерутся с лучшими».

Тедди Атлас: «У Бивола есть кирпичи или блоки таланта, но что их скрепляет вместе и делает особенным, так это его ментальный подход».

Тедди Атлас: «Бивол контролирует дистанцию, обладает скоростью, точностью, терпением. Но именно благодаря своей непоколебимой психике он может победить Бетербиева».

Санни Эдвардс: «Бивол, Шакур [Стивенсон], [Девин] Хейни и [Наоя] Иноуэ — это четыре боксера, которые всегда контролируют бой от начала и до конца».

Сэм Джонс (промоутер): «Канело просто нужно оставить этот рематч и тогда он не потерпит еще одно поражение. Он не победит Бивола и через миллион лет».

Оскар Де Ла Хойя: «Поздравляю, Бивол! У тебя потрясающий талант, и я всегда уважал тебя на ринге и за его пределами. Зурдо, держи голову выше, поскольку одно поражение от лучшего не ставит на твоей карьере крест».

Эррол Спенс: «Они бросили этого парня с набитым рекордом прямо в аквариум с акулой. Лол».

Шон Портер: «Зурдо не хочет этого боя, но он ему нужен. Поэтому я не сержусь на него».

Джамел Херринг: «Я был уверен, что это будет не близкий бой. Меня удивило, как много людей были шокированы, что это был не близкий бой».

Бивол победил Рамиреса единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).