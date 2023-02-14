Джервонту Дэвиса заметили в инвалидной коляске, Райан Гарсия прокомментировал

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) 12 февраля покинул стадион, на котором проходил Супербоул между «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфией Иглз», в инвалидном кресле.

По данным издания TMZ, боксер повредил лодыжку и не мог самостоятельно идти.

Новость прокомментировал бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (23-0), с которым у Дэвиса должен пройти бой 15 апреля.

«Не отвлекайся, чемпион, у нас скоро бой», — написал Гарсия в Twitter.

Дэвис провел прошлый бой 7 января. Он победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.