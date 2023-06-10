Реванш Бивола и Альвареса может не состояться в 2023 году

Реванш между чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом может не состояться в 2023 году.

«Пока переговоров о реванше нет. Вполне может быть, что поединок не состоится в нынешнем году», — приводит ТАСС слова представителя команды Альвареса.

Бивол победил Альвареса весной прошлого года единогласным решением судей. Поединок прошел в полутяжелом весе.

В активе 32-летнего россиянина 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения. 32-летний Альварес имеет на счету 59 побед (39 нокаутом), 2 поражения и 2 ничьих.