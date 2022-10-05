Реванш Вагабова и Кудряшова по правилам бокса находится в разработке

Основатель лиги Pravda Хетаг Цопанов подтвердил, что реванш чемпиона АМС Fight Nights в полутяжелом весе Вагаба Вагабова и боксера Дмитрия Кудряшова в разработке.

«Они сейчас много что друг другу готовы сказать. Этот бой будет. Мы общаемся, конкретно про цифры еще не говорим, но, я думаю, из-за денег ни я, ни Вагаб, ни Дима не сделают так, чтобы этот бой не состоялся. В любом случае мы к чему-то придем, потому что мне это интересно, Вагабу это очень интересно, но я думаю и Диме это тоже интересно, потому что... мое мнение, что Дима мог быть намного круче, чем в последнем своем бою, и он это знает. В любом случае вместо слов он захочет доказать, что он все-таки не списан и может еще показывать нормальный бокс», — сказал Цопанов в интервью «СЭ».

Вагабов проиграл Кудряшову нокаутом в первом раунде. Бойцы возглавили турнир лига Pravda, который состоялся 11 июня в Москве.