Реванш Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари отменен

Российский боец ММА Вячеслав Дацик (13-16) не сможет выйти на бой против Сауло Кавалари (2-1) по медицинским показаниям — врачи не допустили его к бою из-за того, что он уже провел два поединка в декабре.

Бразилец подерется с Арсеном Согомоняном. Об этом было объявлено на пресс-конференции в преддверии турнира 25 декабря в Москве.

Первый поединок между Дациком и Кавалари состоялся в апреле. Дацик в первом раунде нокаутировал оппонента. Бой прошел по правилам бокса. Реванш также должен был пройти по правилам бокса.