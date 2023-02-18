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Сегодня, 00:13

Родригес техническим нокаутом на 15-й секунде победил Наврузова

Евгений Козинов
Корреспондент
17 февраля. Фернандо Родригес против Гаджи Наврузова.
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Бразильский боец Фернандо Родригес одержал победу на турнире в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На 15-й секунде боя техническим нокаутом он победил россиянина Гаджи Наврузова.

Российский боец пропустил лоу-кик и неудачно упал на руку, после чего судья был вынужден остановить бой, чтобы на ринг вышли врачи и оказали медицинскую помощь. Сразу после поединка Родригес предложил Наврузову провести третий поединок, но уже по правилам ММА.

Ранее бойцы уже встречались по правилам ММА. Тогда судьи отдали победу бразильцу.

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

Бокс
ММА
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