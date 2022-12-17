Бивол признан «Боксером года» по версии ESPN

Россиянин Дмитрий Бивол признан «Боксером года» по версии американского телеканала ESPN в 2022 году.

Полутяжеловес провел в 2022 году два поединка и оба раза защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Он одержал победы над Саулем «Канело» Альваресом (57-1-2, 39 КО) и Хильберто Рамиресом (44-0, 30 КО).

Победа над «Канело» выиграла в категории «Апсет года».

На счету 31-летнего Бивола 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере.

Ранее россиянин был признан «Боксером года» по версии WBA.