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Сегодня, 17:56

Россиянин Дмитрий Бивол стал боксером года по версии The Ring

Иван Шитик
Корреспондент
Дмитрий Бивол.
Фото Соцсети
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) стал победителем в номинации «Боксер года» по версии американского издания The Ring.

В борьбе за награду россиянин опередил чемпиона мира по версиям WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кэнсиро Тэрадзи, абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наою Иноуэ и бывшего обладателя титула WBC в супернаилегчайшем весе американца Джесси Родригеса.

В прошлом году Бивол дважды защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA, победив мексиканцев Сауля Альвареса и Хильберто Рамиресас соответственно.

Бивол стал вторым российским боксером в истории, получившим эту престижную награду. В 2014 году лучшим боксером года признавался Сергей Ковалев.

Ранее Бивол стал первым российским боксером, ставшим боксером года по версии американской ассоциации журналистов за всю 84-летнюю историю премии.

Дмитрий Бивол
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