Тищенко: «Я по-прежнему голоден и готов порвать любого»

Олимпийский чемпион по боксу 2016 года, ныне выступающий на профессиональном ринге Евгений Тищенко поделился эмоциями после победы над немцем Артуром Манном в главном поединке турнира RCC Boxing, который прошел в Екатеринбурге.

«К этому бою у меня была самая тяжелая подготовка. Артур Манн — соперник высокого уровня, а с такими проще боксировать — они выходят в ринг за победой, и меня мотивирует их достойная позиция в рейтинге.

Разговор про Артура уже давно шел, потом появился еще один соперник, но команда выбрала именно Манна, потому что у него рекорд выше. Восемь лет назад мы с Артуром уже встречались в любительском ринге, с тех пор изменились и он, и я, и наш бокс. Я в то время был молод и голоден, сейчас я олимпийский чемпион, но по-прежнему голоден и готов порвать любого.

Манн хорошо работает на контратаках, и я рад, что у меня два раза получилось отправить его на настил. Второй раз мог пробить, просто он большую паузу взял на капу. Но ощущения, что он сдастся, у меня не было. Раненый боец всегда острее держит концентрацию. Я доволен», — приводит слова Тищенко пресс-служба организации.

В активе Тищенко 11 побед и одно поражение на профессиональном ринге.