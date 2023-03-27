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Сегодня, 12:33

Сычугова рассказала об отношении к россиянкам на ЧМ-2023 по боксу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала об отношении к россиянам на чемпионате мира. Турнир проходил с 15 по 26 марта.

— Накануне чемпионата мира горели страсти, разжигались они и в СМИ, некоторые страны бойкотировали чемпионат. Внутри боксерского мира в глобальном смысле все очень тихо, спокойно и дружественно. Мы хотим развивать наш любимый вид спорта бокс во всем мире. На чемпионате мира не было никаких инцидентов, было комфортно, без всякого негатива. Очень много болельщиков пело вместе с нами гимн на награждении.

Российский боксер Наталья Сычугова добавила, что негатива на турнире не было.

— Анастасия, а как с вашей точки зрения? С вами фотографировались?

— Да. Не было никакого негатива, все друг друга поддерживали, фотографировались. Считаю, что спорт вне политики.

Бокс
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