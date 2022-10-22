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Сегодня, 11:55

Российские боксеры выступят на чемпионате мира в 2023 году

Сергей Разин
корреспондент

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что российские спортсмены примут участие в чемпионате мира-2023.

«Любые соревнования или тренировочные мероприятия, где сейчас участвуют боксеры сборной России, — это этап подготовки к официальным международным стартам следующего года. Уже в мае 2023 года в Ташкенте будет проходить чемпионат мира среди мужчин, нам официально решением Международной ассоциации бокса от 5 октября 2022 года разрешено в нем участвовать. И не просто участвовать, а представлять флаг и гимн своей страны», — приводит слова Кириенко ТАСС.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16127403
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