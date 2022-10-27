Российский актер Сергей Бурунов отреагировал на слова Ломаченко перед боем с Ортисом

Известный российский актер Сергей Бурунов отреагировал на пост бывшего чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко.

Украинский боксер выложил промо-ролик перед боем против американца Джемейна Ортиса, который подписал следующими словами: «Одна неделя». Бурунов, являющийся фанатом Ломаченко, поставил лайк на этот пост.

Ломаченко (16-2) подерется с Ортисом (16-0) в ночь с 29 на 30 октября на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

Свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив Ричарда Комми единогласным решением судей. Всего в его активе 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.