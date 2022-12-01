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Сегодня, 09:59

Давид Аванесян: «10 декабря вы увидите, как я выиграю у Теренса Кроуфорда»

Российский боксер Аванесян заявил, что совершит сенсацию в бою с Кроуфордом
Давид Хачатрян
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34-летний российский боксер Давид Аванесян (29-3) намерен совершить сенсацию, одолев одного из лучших боксеров современности чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (38-0).

«10 декабря вы увидите, как Давид Аванесян победит Теренса Кроуфорда, — приводит слова российского боксера Boxing Scene. — Мне выпал большой шанс, громкий бой, и я счастлив. Я выложусь на все 100 процентов. Мне нужно выиграть этот бой».

Аванесян и Кроуфорд встретятся на ринге 10 декабря на The CHI Health Center Arena в Омаха, США.

Бокс
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