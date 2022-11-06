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Сегодня, 06:22

Бивол — о запрете на флаг России: «Не было смысла бодаться, ругаться»

Бивол прокомментировал отсутствие национального флага во время выхода в ринг
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал отсутствие национального флага во время выхода в ринг. По словам спортсмена, в WBA объяснений о причинах запрета не дали.

«Да нет, прямо так не объяснили. Просто было такое правило, что давайте без флагов выходим. И уже не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают. У меня есть ребята, кто болеет за меня, и они все понимают, откуда я, где я тренировался, какую страну я представляю. И у нас сейчас в раздевалке тут висят два флага — российский и киргизский. Киргизский флаг — где я начинал заниматься боксом, где родился, где меня ребята поддерживают, здесь очень много ребят было из Кыргызстана, я тоже для них являюсь гордостью. И флаг России, страны, гражданином которой я являюсь. Где получил огромный, огромный опыт и ту страну, которую я представляю. Люди и так все знают», — сказал Бивол корреспонденту «СЭ».

В поединке с Зурдо Рамиресом судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111. Теперь на счету 31-летнего Бивола 21 победа. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Бокс
Дмитрий Бивол
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