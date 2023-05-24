Российский боксер Гаджимагомедов вернется после разрыва связок через месяц

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов сообщил, что Муслиму Гаджимагомедову не потребуется операция в связи с травмой ноги.

«Муслим проходит реабилитацию. Планируем, что он в течение месяца приступит к тренировкам», — приводит ТАСС слова Кравцова.

Гаджимагомедов выступал на ЧМ-2023 в Ташкенте с разрывом связок голеностопа. На этом турнире он завоевал золотую медаль и стал двукратным чемпионом мира. Также 26-летний боксер является серебряным призером Олимпиады в Токио.