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Сегодня, 14:33

Российский боксер Сычугова: «Мы гордились IBA и тем, что могли выступать под своим флагом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боксер Наталья Сычугова прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы гордились свой ассоциацией и тем, что мы могли выступать под своим флагом. Мы будем представлять только Россию. Со своей стороны и от лица женской сборной скажу, что наше дело тренироваться и поддерживать нашу организацию IBA, как это делает организация по отношению к нам. Это очень приятно», — сказала Сычугова.

22 июня МОК принял решение лишить признания IBA. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

Бокс
МОК
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