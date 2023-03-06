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Сегодня, 15:02

Российский боксер Романов может получить иностранный паспорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о статусе российского боксера Евгения Романова, который после победы над Дмитрием Кудряшовым находится в статусе претендента на титул чемпиона мира во втором тяжелом весе.

««Романов провел отборочный бой в «бриджервейте». Он выиграл его. Какое-то время был претендентом. Мы даже договорились с командой Оскара Риваса за звание чемпиона. Из-за известной ситуации, бой не сложился, хотя Романов оставался претендентом. На данный момент есть договоренность с президентом WBC Маурисио Сулейманом, что как только ситуация изменится... Боксер может получить гражданство другой страны и вернуться на прежнюю позицию — официального претендента», — приводит слова Титова MMA.Metaratings.ru.

Возможность получения Романовым паспорта другой страны подтвердили в команде боксера.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiiskii-bokser-romanov-mozhet-poluchit-inostrannyi-pasport-233252/
Бокс
Герман Титов
Евгений Романов
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