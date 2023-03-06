Российский боксер Романов может получить иностранный паспорт

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал о статусе российского боксера Евгения Романова, который после победы над Дмитрием Кудряшовым находится в статусе претендента на титул чемпиона мира во втором тяжелом весе.

««Романов провел отборочный бой в «бриджервейте». Он выиграл его. Какое-то время был претендентом. Мы даже договорились с командой Оскара Риваса за звание чемпиона. Из-за известной ситуации, бой не сложился, хотя Романов оставался претендентом. На данный момент есть договоренность с президентом WBC Маурисио Сулейманом, что как только ситуация изменится... Боксер может получить гражданство другой страны и вернуться на прежнюю позицию — официального претендента», — приводит слова Титова MMA.Metaratings.ru.

Возможность получения Романовым паспорта другой страны подтвердили в команде боксера.