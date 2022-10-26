Емельяненко считает Усика лучшим бойцом в мире вне категорий

Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» решение WBO признать украинца Александра Усика боксером года.

«Усик очень хороший боксер. Мне нравится. Я не смотрю сейчас: спорт не имеет ни национальной, ни политической подоплеки. Я смотрю на личные технические качества боксера, на его спортивные достижения. Мне очень нравится, как Усик боксирует. Он доказал всей земле, что он очень хороший боксер и боец. На сегодняшний день, мне кажется, что он вне зависимости от категорий лучший боксер во всем мире», — сказал Емельяненко «СЭ».

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.

35-летний украинский боксер выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.