Рой Джонс-младший назвал самый ожидаемый для него поединок: «Чертовски интересный бой»

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) заявил, что с нетерпением ждет поединка между чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (39-0) и чемпионом WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эрролом Спенсом (28-0).

«Это очень хороший бой, — отметил Джонс в интервью Boxing News. — Я всегда больше склонялся к «Баду» [Кроуфорду], потому что я его больше видел. И я больше знаю о его навыках, и он может меняться, вносить изменения на лету, как это делают большинство великих чемпионов.

Я не видел, чтобы Спенс что-то менял, потому что я еще не видел его в сложной ситуации. Я не говорю, что он не может — я просто этого не видел. Если он сможет внести эти изменения или если он сможет нанести Кроуфорду урон на ранней стадии, то нас ждет чертовски интересный бой.

Это отличный бой, и я жду не дождусь, чтобы его увидеть".

Кроуфорд и Спенс должны подраться 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.