Рой Джонс-младший считает, что Ломаченко не победил Хейни

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) заявил, что хочет увидеть реванш между действующим абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0) и Василием Ломаченко (17-3).

«Исход боя мог быть любым, поэтому я бы дал ничью, а при ничьей чемпион [Хейни] сохранит свои пояса, и в таком случае должен быть реванш, — сказал Рой Джонс-младший Fighthype. — Из-за стольких споров по поводу результата все хотят увидеть этот бой снова. Это отличный повод устроить еще один поединок с платной трансляцией.

В этом весь бокс. Нужно зарабатывать деньги, но при этом давать фанатам возможность заплатить за хорошее зрелище. Каждая из сторон приводит аргументы в свою пользу. Лома нанес больше ударов в голову, а Хейни бил и в голову, и по корпусу. Удары по корпусу заставляли Лому выглядеть немного иначе, чем раньше, так что, очевидно, эти удары были эффективными. Хотя они не выглядят эффектно, потому что это не удар в голову, но все равно эти удары наносят большой урон".

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на арене «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе (США).

«Хейни доминировал в первой половине боя, а Лома доминировал во второй. Хейни вернулся в последнем раунде и вернул себе преимущество. В такой ситуации нельзя отобрать пояс у чемпиона. Если бы Лома провел двенадцатый раунд так же, как одиннадцатый, я мог бы отдать ему победу, потому что он бы выиграл три из последних чемпионских раундов. Он выиграл два из них, но проиграл последний. Из-за этого я не могу отдать ему победу, потому что он претендент.

Мы должны провести еще один бой. Я бы, наверное, дал ничью, но я не злюсь на победу Хейни, потому что Хейни был чемпионом, а чтобы победить чемпиона, нужно забрать его пояс.

Мы не увидели максимума, который Девин может дать, потому что он молод и находится на пути к вершине. Он собирается извлечь уроки из этого поединка, и этот бой сделает его лучше. Так что в матче-реванше у него будет преимущество, потому что он больше, и этот бой сделает его сильнее. Хейни каждый раз бросает вызов соперникам, поэтому как можно не включить его в список лучших боксеров вне зависимости от категории?" — подчеркнул Джонс-младший.