Рой Джонс может стать тренером Энтони Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил, что может стать тренером британца Энтони Джошуа.

«Да, я могу поработать с Джошуа. Мы встречались, но пока не пришли к соглашению. Думаю, что я многое смог бы ему дать», — приводит ТАСС слова Джонса.

33-летний Джошуа одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел 3 поражения в профессиональном боксе.

Рой Джонс в данный момент тренирует другого британского боксера — Криса Юбенка-младшего, у которого 32 победы (23 нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере.