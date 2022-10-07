Рой Джонс написал письмо в адрес МОК, призвав организацию прислушаться к IBA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс-младший выступил с призывом к руководству Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы организация прислушалась к решениям, которые принимаются Международной ассоциацией бокса (IBA).

В своей соцсети он опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что все еще считает себя олимпийским чемпионом и заявил, что МОК сейчас угрожает всей боксерской семье и ее будущему тем, что этот вид спорта хотят исключить из программы Олимпиады.

В своем заявлении Джонс-младший обвиняет экс-президента IBA Бориса ван дер Ферста в коррупции и разрушении всей организации. Он призывает МОК пересмотреть свое отношение к боксу.

«Я прошу МОК прислушиваться к боксерскому сообществу, которое требует прозрачных решений. Надеюсь, что мои слова будут услышаны. Я призываю всех спортсменов — независимо от того, являются ли они боксерами-любителями или профессионалами, действующими или вышедшими на пенсию, нынешними или будущими чемпионами, я призываю всех тренеров, рефери и судей, все национальные федерации и конфедерации, наших дорогих болельщиков и всех тех, кто любит бокс. Присоединяйтесь ко мне, присоединяйтесь к моей кампании. Наш спорт дал нам все. Самое время нам отдать все нашему виду спорта!» — написал Рой Джонс.

В декабре 2021 года стало известно, что МОК не включил бокс в программу Игр, которые состоятся в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Президентом Международной ассоциации бокса (IBA) является россиянин Умар Кремлев.