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Сегодня, 09:24

Рой Джонс не советует Энтони Джошуа драться с Деонтеем Уайлдером

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) уверен, что бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) может нокаутировать бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Это очень тяжелый бой для него [Джошуа], — сказал Джонс в интервью ID Boxing. — Я люблю Эй Джея до смерти и считаю его отличным бойцом. Но сейчас его проблема заключается в том, что он пропускает удары, поэтому он не хочет драться с Уайлдером. Удары Уайлдера отличаются от ударов остальных бойцов, поэтому ему [Джошуа] надо подумать, как им противостоять, прежде чем выходить на бой с Уайлдером».

Джошуа победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября 2022-го на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Рой Джонс
Энтони Джошуа
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