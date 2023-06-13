Рой Джонс поделился мнением о бое Альвареса и Бенавидеса

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) считает, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) более мотивирован, чем абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2).

«Это очень хороший бой, он не будет проходным ни для одного из бойцов, они оба действительно хорошие бойцы, — сказал Джонс в интервью Boxing News. — Бенавидес сейчас голоден, чего не скажешь о Канело. Канело богатый человек, который ни в чем не нуждается, а богатому человеку трудно вставать и работать каждый день.

Но поскольку они оба мексиканцы, то тут на первое место может встать гордость. Сейчас я думаю, что Бенавидес более голодный боец, которому есть что доказывать. Он хочет разбогатеть, в то время как Канело уже богат".

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Альварес победил Джона Райдера (32-6) единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109?). Поединок состоялся 6 мая в родном городе мексиканца в Гвадалахаре, Мексика.