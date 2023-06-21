Рой Джонс заявил, что в рекомендации МОК по отношению к IBA отсутствуют демократические принципы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший отреагировал на рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) лишить статуса признания Международную ассоциацию бокса (IBA).

«Нет сомнений в том, что Олимпиада имеет большое значение для боксеров. МОК должен поддерживать развитие международных федераций, а не лишать их финансирования и возможностей на основании предвзятых мнений. Политической вовлеченности не должно быть места в спорте. В рекомендации МОК отсутствуют демократические принципы. IBA и бокс неразрывно связаны, и лишение статуса признания IBA фактически исключит бокс из спорта в целом», — приводит ТАСС слова Джонса.

7 июня исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал лишить статуса признания IBA. 22 июня пройдет внеочередная сессия МОК для решения этого вопроса.