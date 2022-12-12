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12 декабря, 20:40

Руни будет помогать Фьюри в подготовке к следующему бою

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни будет помогать ему в подготовке к следующему бою.

«Я разговаривал с Уэйном прошлой ночью, он готов. Но он правша, поэтому ему нужно переключиться на левую руку. Мы собираемся привлечь Руни к моей подготовке к бою с Усиком.

Серьезно ли я говорю? Нет, я говорю очень серьезно. Руни согласился приехать в лагерь примерно на четыре недели и помочь мне», — приводит слова Фьюри Goal со ссылкой на ITV.

В настоящий момент 37-летний Уэйн Руни является главным тренером «Ди Си Юнайтед», выступающего в МЛС.

В последнем поединке Фьюри победил своего соотечественника Дерека Чисору.

Уэйн Руни
Тайсон Фьюри
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