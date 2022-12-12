Руни будет помогать Фьюри в подготовке к следующему бою

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) заявил, что бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни будет помогать ему в подготовке к следующему бою.

«Я разговаривал с Уэйном прошлой ночью, он готов. Но он правша, поэтому ему нужно переключиться на левую руку. Мы собираемся привлечь Руни к моей подготовке к бою с Усиком.

Серьезно ли я говорю? Нет, я говорю очень серьезно. Руни согласился приехать в лагерь примерно на четыре недели и помочь мне», — приводит слова Фьюри Goal со ссылкой на ITV.

В настоящий момент 37-летний Уэйн Руни является главным тренером «Ди Си Юнайтед», выступающего в МЛС.

В последнем поединке Фьюри победил своего соотечественника Дерека Чисору.