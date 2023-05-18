Саитов назвал позитивным допуск российских боксеров к отборочному турниру ОИ-2024

Двукратный чемпион Олимпийских игр по боксу, председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов оценил допуск российских боксеров к участию в европейском квалификационном олимпийском турнире.

«Это хорошая новость, что наших спортсменов приглашают на отбор Олимпийских игр. Но вопрос — почему не сборную России? Я так понимаю, что это будет происходить точечно, тем более, что речь идет о спортсменах в весовой категории до 57 кг. Я думаю, что наш спортсмен, боксер Альберт Батыргазиев уже минимум в категории 60 кг, поэтому по моим личным ощущениям, хочется видеть приглашение страны, а не отдельных спортсменов. По поводу Альберта не могу сказать, готов ли он сейчас готовится к Олимпиаде, какие у него планы. А вот сборная России — это уже отобранные ребята, которые готовы в любой момент поехать и отстаивать честь нашей страны, ее интересы», — приводит слова Саитова «Газета.Ru».

Ранее глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в турнире, который пройдет с 21 июня по 2 июля 2023 года в Польше.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.