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Сегодня, 03:43

Саитов: «Конечно, хотелось бы посмотреть на бой Фьюри с Усиком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов выразил сожаление по поводу сорвавшегося боя между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Конечно, хотелось бы посмотреть на этот бой. Я бы болел за Фьюри. Усик мог бы его победить за счет маневренности и хитрости. Александр — чувствительный боксер Но Тайсон — не Энтони Джошуа. Может, он не так мощно бьет, но он быстрее, нестандартнее. У него нестандартные удары, нестандартный подход. С ним было бы очень непросто. В чьих интересах было, чтобы бой не состоялся? Думаю, что Усика», — цитирует MMA.Metaratings.ru Саитова.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/saitov-sryv-boya-s-fyuri-byl-v-interesakh-usika-239529/
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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