Сатыбалдинова: «Я работала с 7 утра до 10 часов вечера в трех разных местах, чтобы переехать в США»

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова рассказала, сколько работала ради того, чтобы переехать в США. Она с 2017 года живет и тренируется в Северной Америке.

«Родственники пожелали мне удачи и понимали, что в Казахстане мне не особо что светит, ведь в казахстанском боксе было много слез и разочарований. Дядя, который является для меня большим авторитетом, был против моего занятия любительским боксом в Казахстане. Он понимал, что в нашей стране нужны связи, если хочешь продолжать боксировать. У меня их нет, я из обычной семьи.

Чтобы поехать в США, нужны деньги. Поэтому я работала с 7 утра до 10 часов вечера в трех разных местах. В 7 у меня начиналась первая персональная тренировка в фитнес-зале, где я работала инструктором. С 12 до 18 я занималась автострахованием. Затем проводила персональные тренировки уже с другими клиентами в другом зале до 22. Мне не всегда удавалось успеть на автобус, поэтому шла пешком. У меня были деньги на такси, но я жила своей мечтой — переездом в США», — приводит Meta-ratings.kz слова Сатыбалдиновой.