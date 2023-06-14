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Сегодня, 12:34

Саудовский промоутер: «Переговоров о бое Усика и Фьюри не будет»

Давид Хачатрян
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Глава отдела бокса компании Skills Challenge Promotion Амер Абдалла заявил, что сделает предложение чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0) о бое с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0), но переговоров вести не собирается.

«Мы сделаем предложение Фьюри в ближайшее время. Это будет премиальное предложение, — подчеркнул Абдалла talkSPORT. — Мы предложим достойную цену. Мы еще никогда никого не оскорбили своим предложением. Когда принц Халид делает предложение, оно всегда достойное. С этим не будет проблем.

Предложение поступит, но переговоров не будет. Мы хотим провести бой и все что можем предложить, будет на столе. Я бы не стал никогда никого оскорблять, но в этот раз будет так — вот наше предложение, прими или откажись. Мы именно так ведем наш бизнес».

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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