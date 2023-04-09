Сауль Альварес: «Моя цель на 2023 год — бой с Биволом»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) подтвердил, что он намерен провести реванш с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Моя цель на 2023 год — это реванш с Биволом. Посмотрим, как все сложится, но это моя цель на год», — сказал Альварес TMZ Sports.

Также мексиканец подчеркнул, что его следующий соперник Джон Райдер (32-5) представляет большую опасность.

«Все говорили, что Бивол — это легкий бой, но мы видели, что произошло, — отметил Альварес. — Любой бой несет под собой риски. В боксе никогда не знаешь наверняка, как сложится поединок. Я рад вернуться на родину не на закате карьеры, а будучи лучшим бойцом в мире».

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Райдера. Бой состоится 6 мая в родном городе мексиканца Альвареса Гвадалахаре.