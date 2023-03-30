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Сегодня, 09:11

Сауль Альварес подтвердил, что планирует подраться с Биволом в сентябре

Давид Хачатрян
Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) сообщил журналистам в преддверии его поединка с обязательным претендентом по версии WBO Джоном Райдером (32-5), что он намерен в сентябре взять реванш у чемпиона WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (21-0).

«Канело подтвердил, что хочет провести реванш с Дмитрием Биволом в сентябре. При этом он подчеркнул, что открыт для боя с Дэвидом Бенавидесом, если бой с Биволом не состоится», — написал журналист Майкл Бенсон в Twitter.

Следующую защиту титулов Альварес проведет против Райдера. Бой состоится 6 мая в родном городе Альвареса Гвадалахаре, Мексика.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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