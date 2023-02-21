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Сегодня, 11:22

Сауль Альварес подтвердил, что проведет бой в Мексике 6 мая

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) сообщил, что его следующий бой впервые за 12 лет пройдет на родине — в Мексике.

«Празднуя 200 свободных и суверенных лет Халиско, я подерусь на своей земле. В мае этого года я буду защищать все свои титулы. Подробности скоро», — сказал Альварес в соцсетях.

Соперником мексиканца должен стать обязательный претендент по версии WBO Джон Райдер (32-5).

Альварес в прошлом бою победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2). Поединок состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США и стал третьим между боксерами. Первый завершился ничьей, во втором выиграл Альварес.

Райдер в прошлом бою победил Зака Паркера (22-1) техническим нокаутом в пятом раунде. Поединок состоялся 26 ноября 2022-го в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Сауль Альварес
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