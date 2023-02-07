Сауль Альварес: «Я хочу реванш с Биволом. Это единственный бой, о котором я думаю»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) рассказал, как проходит его реабилитация после операции на руке, а также подчеркнул, что жаждет реванша с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0).

«Я получил травму руки, когда провел четыре боя за 11 месяцев, — приводит слова Альвареса The Ring. — Это было два года назад. Из-за этого моя рука стала работать хуже. Во время подготовки к бою с Калебом Плантом я чувствовал себя очень плохо, чувствовал много боли. Я одержал победу и сказал: «Хорошо, я смогу это повторить».

В тренировочном лагере против [Дмитрия] Бивола рука стала беспокоить меня еще больше. Мне нужна была операция еще два года назад. После боя с [Геннадием] Головкиным, в октябре [мне сделали операцию]. Врачи сказали, что мне нужно шесть недель не двигаться. Когда они [сделали] операцию, удалили все повреждения, мне сказали: «Ты будешь ходить в гипсе одну неделю, а потом начнешь реабилитацию».

Два с половиной месяца ни гольфа, ни бокса… Это было так скучно. Я доволен тем, как прошла операция, так что теперь все хорошо, и я готов снова драться.

Мы пока не знаем [кто будет следующим]. Посмотрим. Мы хотим подождать еще немного, неделю или две, чтобы посмотреть, [как] обстоят дела с рукой, а потом уже будем думать, кто будет следующим. Сейчас я хочу реванш с Биволом. Это единственный бой, о котором я думаю».

Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.