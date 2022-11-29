Боксер Сауль Альварес, угрожавший Месси, назвал ублюдком экс-форварда сборной Аргентины Агуэро

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) ответил на сообщение бывшего нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро, который попытался заступиться за Лионеля Месси.

Альварес раскритиковал Месси после того, как в Сети появилось видео, на котором футболист развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы снять обувь, задевает футболку одного из игроков Мексики.

«Сеньор Канело, не ищите оправданий и проблем. Бьюсь об заклад, вы ничего не знаете о футболе и о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда лежат на полу после матчей из-за пота. И, если вы присмотритесь, он делает движение, чтобы снять бутсы, и нечаянно цепляет футболку», — написал Агуэро в Twitter.

«Ты тоже ублюдок, — ответил Альварес в Twitter. — Сначала мне что-то пишешь, а потом ретируешься. Не будь лицемерным ублюдком. Ты пишешь одно, а в личные сообщения пишешь другое. Ты должен быть последовательным. У тебя должны быть яйца!!!»

Сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022.