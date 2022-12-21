Саулю Альваресу поставили памятник в его родном городе

Абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2) поставили памятник в его родном городе Хуанакатлане (Мексика) за его высокие достижения, которых он добился за свою 17-летнюю профессиональную карьеру.

«Для меня большая честь быть признанным там, где я вырос, где я стал тем, кем сегодня являюсь. Спасибо правительству Хуанакатлана за признание», — написал Альварес в соцсетях.

Сауль Альварес на фоне памятника в его честь. Соцсети Сауля Альвареса

Альварес победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.