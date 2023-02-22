Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко сообщил, что сборная страны бойкотирует мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», — приводит слова Ильченко РИА «Новости» со ссылкой на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины.

Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами стран, при их победе прозвучат национальные гимны. Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за данного решения.

Женский чемпионат мира запланирован на март 2023 года в Нью-Дели (Индия), мужской турнир должен пройти в мае в Ташкенте (Узбекистан).