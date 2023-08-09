Шакур Стивенсон обратился к Ломаченко: «Раньше я тебя уважал»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) отреагировал на отказ экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3) провести бой на ринге.

«Мужик... Василий, раньше я тебя очень уважал, но ты стал таким же пугливым, как и все остальные... Ты лучше завершишь карьеру, чем выйдешь со мной на ринг?» — написал Стивенсон в соцсетях.

Стивенсон был лишен поясов WBC и WBO в полулегком весе после того, как в сентябре не прошел взвешивание перед боем с Робсоном Консейсао (17-2). Стивенсон победил Консейсао единогласным решением и перешел в легкий вес, где в апреле нокаутировал в шестом раунде Шуичиро Есино (16-1).

Девин Хейни (30-0) победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.