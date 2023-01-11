Шакур Стивенсон рассказал, выдержит ли Джервонта Дэвис удары Райана Гарсии

Чемпион WBC и WBO в первом легком весе Шакур Стивенсон (18-0) сомневается, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) будет идти вперед и нарываться на удары бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0).

«Он [Дэвис] не парится на счет пропущенных ударов, — сказал Стивенсон DAZN. — Он думает, что может выдержать удары любого, и он до сих пор их держит. Райан хороший панчер. Сомневаюсь, что Джервонта попрет вперед и будет принимать его удары. Думаю, он умный боец и приспособится».

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

