Шакур Стивенсон стал обязательным претендентом на титул WBC

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что до 21 июля абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0) должен определиться, останется ли он в легком весе и будет защищать пояс против Шакура Стивенсона (20-0), либо поднимется в 1-ю полусреднюю весовую категорию и сразится с Реджисом Прогрейсом (29-1).

«21 июля — последний день для Хейни, чтобы решить, будет ли он драться с Реджисом Прогрейсом или останется в легком весе. Шакур Стивенсон является обязательным претендентом в легком весе», — сказал Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу.

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.