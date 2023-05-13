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Сегодня, 16:21

Шишков: «Ломаченко — фантастический боксер, с ним Хейни будет непросто»

Алина Савинова
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Кулачный боец Top Dog Евгений «Шиша» Шишков поделился мыслями о предстоящем боксерском поединке между Василием Ломаченко и Девином Хейни.

«Я к Ломе нормально отношусь, смотрел и пересматривал все его бои еще с Олимпиады, когда он дрался в любителях. Он фантастический боксер с лютейшим бойцовским интеллектом. У него можно позаимствовать многие вещи. Он грамотный левша, причем с ростом как у меня — 170-172. Он делает в ринге просто удивительные вещи. Хейни — вообще не подарок. Это молодой, но уже сформировавшийся боксер высочайшего класса. Я видел его недавние бои: чувство тайминга, очень быстрая передняя рука, комбинации левый-правый. Ломаченко будет очень тяжело, но также будет непросто Хейни», — цитирует Шишкова MMA.Metaratings.ru.

Хейни и Ломаченко проведут поединок 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kulachnyi-boec-shishkov-lomachenko-fantasticheskii-bokser-s-nim-kheini-budet-neprosto-250712/
Бокс
Василий Ломаченко
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