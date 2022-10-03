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Сегодня, 15:04

Шон Портер: «Бивол победит Альвареса в матче-реванше»

Давид Хачатрян

34-летний американский боксер Шон Портер (31-4) заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (58-2) не проделал работу над ошибками после поражения от чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Я ожидал, что Канело будет доминировать над GGG, потому что они на разных уровнях, — сказал Портер в интервью iFL TV. — Тот факт, что он не показал доминирования в трилогии с GGG, заставляет меня думать, что он, возможно, не будет подготовлен к реваншу с Биволом.

Он не сделал ничего нового с момента боя с Биволом. Я думал, что в бою с GGG он покажет доминирование, которое показывал в прошлых боях. Но в этом бою мы не увидели ничего особенного.

Оглядываясь на бой Канело с GGG, я не думаю, что он победит Бивола в матче-реванше. Хотя перед боем с GGG я предполагал, что в матче-реванше Канело победит Бивола".

Альварес победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе.

Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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