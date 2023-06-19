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Сегодня, 08:24

Шон Портер: «Цзю — серьезная проблема для Чарло»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-4) считает, что временный чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-0) будет фаворитом в противостоянии с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1).

«Цзю — серьезная проблема для Чарло. Чарло нужно держать рот на замке, потому что он не был активным. Что такого грязного он может сказать? Ничего. В бою с Чарло все на стороне Тима. Я вам гарантирую, что даже если букмекеры не сделают Цзю фаворитом из-за симпатий к Чарло, у Тима больше шансов на победу», — сказал Портер в соцсетях.

Цзю нокаутировал Карлоса Окампо (34-2) в первом раунде и защитил временный титул WBO. Поединок состоялся 18 июня в Австралии.

Следующий бой Цзю должен провести против Чарло, который выбыл из-за травмы руки. Ранее американец заявил, что готов встретиться с Цзю в июле или августе.

Бокс
Тим Цзю
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