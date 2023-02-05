Штырков высказался насчет поражения Федора Емельяненко в поединке против Райана Бейдера

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«Этот результат никак не отразится на наследии Федора. Мы все проигрываем. И наследие Емельяненко уже не в его победах и поражениях. Наследие Федора в том, что он зажег миллионы ребят, миллионы людских сердец, которые стали смотреть ММА и болеть за своих. Он способствовал развитию спорта в нашей стране и в мире. Вот в чем его наследие», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.