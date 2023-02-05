Штырков высказался насчет поражения Федора Емельяненко в поединке против Райана Бейдера

Сегодня, 11:32
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков отреагировал на поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290.
«Этот результат никак не отразится на наследии Федора. Мы все проигрываем. И наследие Емельяненко уже не в его победах и поражениях. Наследие Федора в том, что он зажег миллионы ребят, миллионы людских сердец, которые стали смотреть ММА и болеть за своих. Он способствовал развитию спорта в нашей стране и в мире. Вот в чем его наследие», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.
46-летний россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.