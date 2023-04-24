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Сегодня, 14:31

Шумейкер заявил, что был бы рад получить российское гражданство и встретиться с Путиным

Алина Савинова
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Американский боксер-тяжеловес Сэм Шумейкер рассказал, как относится к идее получения российского гражданства.

«Я был бы очень рад получить двойное гражданство и стать гражданином США и России. А встретиться лично с Путиным было бы потрясающе», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Шумейкера.

Ранее американский боксер Кевин Джонсон после победы над Вячеславом Дациком попросил Президента РФ Владимира Путина выдать ему российское гражданство.

27 апреля в рамках турнира Pravda Old School Boxing Шумейкер проведет поединок против россиянина Дмитрия Кудряшова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/amerikanskii-bokser-shyumeiker-bylo-by-potryasayushe-vstretitsya-s-putinym-245793/
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