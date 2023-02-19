Швейцария бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска России

Сборная Швейцарии пропустит мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии на турнир, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт федерации бокса европейской страны.

«Совет организации 12 октября 2022 года принял резолюцию не участвовать ни в каких соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии. Это решение действительно в настоящее время и до его отмены», — говорится в сообщении.

Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти 15-31 марта 2023 года в Нью-Дели, мужской чемпионат мира должен состояться 1-14 мая в Ташкенте.