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Сегодня, 19:10

Швейцария бойкотирует чемпионат мира по боксу из-за допуска России

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Швейцарии пропустит мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии на турнир, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт федерации бокса европейской страны.

«Совет организации 12 октября 2022 года принял резолюцию не участвовать ни в каких соревнованиях, где выступают спортсмены из России и Белоруссии. Это решение действительно в настоящее время и до его отмены», — говорится в сообщении.

Международная ассоциация бокса (IBA) 5 октября 2022 года сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти 15-31 марта 2023 года в Нью-Дели, мужской чемпионат мира должен состояться 1-14 мая в Ташкенте.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230219/boks-1853005887.html
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