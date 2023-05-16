Сидельников заявил, что Нганну действует как спортсмен-коммерсант

Российский боец тяжелого веса, выступающий в Bellator, Кирилл Сидельников прокомментировал подписание экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну контракта с PFL.

«Я считаю, что Нганну поступает правильно. Он достиг больших результатов в спорте, и в нем заинтересованы разные промоушены. ONE предлагали ему большие деньги, PFL предложил еще и должность. Он действует как спортсмен-коммерсант. Сейчас он получил права развивать направление в Африке. С этого он тоже будет иметь деньги и обеспечит себе безбедную старость. В спорте он уже добился всего, стал чемпионом UFC. Все его знают и больше доказывать ничего не надо. Интересно, какого соперника ему дадут. Он умеет драться и умеет бить, поэтому нужен стойкий боец, чтобы хотя бы оказать сопротивление», — приводит слова Сидельникова MMA.Metaratings.ru.

Лига PFL объявила о подписании Фрэнсиса Нганну. Боец будет участвовать в супер боях по системе pay-per-view, сможет выступать в профессиональном боксе, войдет в консультативный совет компании, а также возглавит африканский филиал промоушена.