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Сегодня, 10:32

Слащинин считает, что Дацик победит Мондрагона в первом-втором раунде

Алина Савинова
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Чемпион Hardcore FC в тяжелом весе Тимур Слащинин считает, что российский боксер Вячеслав Дацик одержит победу над бразильцем Джеронимо Дос Сантосом.

«Дацик провел очень много боев за последнее время. Да, были и поражения с нокдаунами и нокаутами, плюс была травма руки в последнем поединке. И это как-то может сказаться. Но думаю, удары Дацика дойдут до цели быстрее, чем Мондрагон размахнется. Думаю, Дацик заберет этот бой, причем будет досрочная победа Вячеслава в первом или втором раунде», — цитирует Слащинина Metaratings.ru.

Поединок по правилам кикбоксинга между россиянином и бразильцем пройдет 25 марта в рамках Ural FC 2 в Самаре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/slashinin-dacik-pobedit-mondragona-v-pervom-vtorom-raunde-236122/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Вячеслав Дацик
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